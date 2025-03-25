Суд подтвердил право актрисы Марии Шукшиной на наследие отца

В судебных тяжбах между дочерями писателя Василия Шукшина с участием их матери поставлена точка. Иск Ольги Шукшиной к сестре признали недействительным.

Таганский суд отказал младшей наследнице Шукшина в иске к сестре Марии о признании недействительным договора на отчуждение исключительных прав более 100 произведений их отца.

Как пояснил Бари Алибасов-младший, его отец вместе с Марией Шукшиной якобы решили забрать квартиру у Лидии Федосеевой-Шукшиной в пользу Алибасовых, а авторские права передать Марии. Однако вдова писателя не стала обращаться в суд по этому поводу, пишет mk.ru.

Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник рассказала о ее видеообращении. В нем Федосеева-Шукшина заявила, что не передавала, не дарила и не отчуждала авторские права дочери Марии. По словам защитницы, звезду фильма «Калина красная» обманом вынудили подписать договор, по которому она лишилась прав на наследие мужа.

Вербицкая-Линник добавила, что Лидия Николаевна никогда не будет судиться с дочерями — она выше этих склок. Скорее всего, Мария Шукшина этим и воспользовалась, полностью лишив мать авторских и наследственных прав, добавила адвокат.

Ранее Ольга Шукшина заявила о сговоре сестры с бывшем мужем матери Бари Алибасовым.