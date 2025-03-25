Ольга Шукшина допустила вероятность сговора сестры с Бари Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина с прошлого года выясняет отношения с дочкой Марией, которая считает, что мать не может претендовать ни на наследство, ни на авторские отчисления Василия Шукшина. Младшая дочь писателя Ольга предположила, что ее сестра находится в сговоре с Бари Алибасовым, бывшим мужем народной артистки РСФСР.

По словам Ольги, если действительно есть сговор между Марией и Алибасовым, это «убьет» Федосееву-Шукшину.

«А если она догадается, что любимая дочь Маша ее обманула, это убьет маму», — рассказала она NEWS.ru.

Ольга отметила, что сейчас только она ухаживает за 86-летней мамой, в то время как Мария якобы не оказывала помощь родительнице. Младшая наследница писателя предположила, что сестра ведет себя скрытно и, возможно, в этом как-то замешан Алибасов, допустила она.

Федосеева-Шукшина после смерти писателя вышла замуж за кинооператора Михаила Аграновича. Четвертым супругом знаменитости был польский художник Марек Межеевский, а пятым — Бари Алибасов. Ее союз с продюсером «На-На» продлился три года.

Ранее сын музыканта Бари Алибасова признался, что не любит всю семью Лидии Федосеевой-Шукшиной, несмотря на то, что актриса была женой его отца.