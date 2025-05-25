Суд отменил взыскание долга по коммунальным платежам с Ренаты Литвиновой

Суд отменил взыскание долга с Ренаты Литвиновой. Подробности приводит РИА Новости.

Столичный суд отменил решение о взыскании долга за коммунальные услуги с актрисы по иску ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».

«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — сообщили в суде.

В середине апреля появились новости о том, что Московский суд обязал актрису погасить долги по коммунальным платежам: иск газовой компании поступил в ноябре прошлого года, но решение вступило в силу только в этом году.

В январе сообщалось, что Литвинова выставила на продажу свою одежду из-за нехватки средств на жизнь во Франции. Изначально знаменитость запрашивала за них порядка 8,4 миллионов рублей, а затем снизила цену на каждую позицию.

Ранее мы писали о том, что Рената Литвинова показала 23-летнюю дочь после новостей о ее беременности.

Также сообщалось, что бизнес рэпера Элджея погряз в долгах и потерял более миллиона рублей.