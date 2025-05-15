Рената Литвинова показала 23-летнюю дочь после новостей о ее беременности

Актриса Рената Литвинова снялась с 23-летней дочерью Ульяной Добровской, которую многие поклонники подозревают в беременности. На новом фото у девушки не был заметен округлившийся живот, поэтому, вполне вероятно, что она все-таки не в положении.

Рената опубликовала снимок с дочкой, на котором обе позировали в зеркале. Ульяна стояла чуть позади матери, но все равно можно было разглядеть ее стройную фигуру. На девушке не было оверсайз-одежды, а лишь облегающая юбка-карандаш и футболка с кардиганом.

Напомним, что слухи о беременности дочери Литвиновой появились в январе этого года. Ульяну заметили на публике в платье, под которым многие фанаты разглядели округлившиеся формы. Догадки пользователей подогрел и бойфренд звездной наследницы уже в марте. Он выставил фото со снимком УЗИ. При этом никаких комментариев пара не дала. Рената тоже предпочитает не реагировать на слухи вокруг ее семьи.

К слову, актриса уже несколько лет живет в Париже. За границей она посещает модные показы, а также иногда играет в спектаклях.

Ранее историк моды Александр Васильев назвал Ренату Литвинову живой легендой.