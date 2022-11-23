Суд отклонил иск Тодоренко против ее «литературной рабыни» на 8 млн рублей

Когда-то Регина Тодоренко решила написать детскую книгу, только начатое дело не удалось довести до конца и обернулось большим скандалом. Неожиданно телеведущая разорвала контракт с писательницей Дариной Мишиной, которая после этого посвятила гневный пост звезде. По мнению Дарины, Тодоренко не только не оплатила сделанную работу, но и присвоила себе чужие идеи. Также писательница обвинила Регину в использовании «литературных рабов». В ответ возмущённая звезда начала судебное дело и даже намеревалась взыскать с Мишиной 8 миллионов рублей.

Как стало известно, Останкинский районный суд отклонил иск Регины. Об этом говорится на официальном портале общей юрисдикции Москвы.

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