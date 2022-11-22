«Это нападение на Британскую монархию»: принца Гарри и Меган Маркл требуют лишить титулов

Страсти вокруг королевского двора не утихают, и виной всему принц Гарри и Меган Маркл, которые стали главными ньюсмейкерами этой осени. Помимо вероятного развода Сассекских, сейчас обсуждают возможное лишение всех титулов молодых людей. Дело в том, что Меган и Гарри получили награду в области защиты прав человека за противостояние расизму.

Узнав об этой новости, политический аналитик Нил Гардинер обратился к Карлу III с просьбой лишить Маркл и внука Елизаветы II королевских званий. «Это смехотворная награда для них и позорное нападение на Британскую монархию», – заявил Нил.

Отреагирует ли как-то король на просьбу Гардинера - пока неизвестно.

На фоне слухов о разладе между супругами в Сети активно стали подбирать нового избранника для Меган. К слову, выбор пал на самого богатого человека в мире. Подробности читайте в этой статье.