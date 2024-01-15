Суд отклонил иск певца Егора Крида к Мизулиной

Замоскворецкий суд Москвы отказался от рассмотрения иска певца Егора Крида на 1 млн рублей к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС.

Подобное решение мотивировано тем, что музыкант обратился с аналогичным требованием в Одинцовский суд Московской области. Уточняется, что Крид и его представитель не явились в суд и не объяснили, почему они подали два одинаковых иска.

При этом в Одинцовском суде заявили, что по данному делу назначена экспертиза, вследствие чего слушания пока приостановлены.

Напомним, Егор Крид подал иск о защите чести и достоинства против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в ноябре минувшего года. Поводом стало то, что Мизулина назвала артиста «главным скамером страны» из-за рекламы онлайн-казино на стримах.