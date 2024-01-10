Суд отклонил иск на один миллиард рублей против блогера Насти Ивлеевой

Хамовнический суд Москвы отклонил иск на один миллиард рублей против блогера Анастасии Ивлеевой, поданный из-за ее «голой» вечеринки. Взыскать крупную сумму со звезды собиралась инициативная группа во главе с продюсером «Бригады» Александром Иншаковым.

В суде выяснили, что блогер не проживает в Хамовниках и зарегистрирована в другом субъекте РФ, поэтому исковое заявление вернули истцам, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В конце декабря 2023 года Ивлеева устроила «голую» вечеринку. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиту Милявскую. После мероприятия у знаменитостей начались проблемы: их стали «отменять» на отечественном ТВ и заменять на новогодних корпоративах.

Напомним, со знаменитости хотели взыскать один млрд рублей морального вреда. Под коллективным иском подписались 23 человека. Они собирались также лишить Ивлееву возможности вновь зарабатывать на подобных мероприятиях, сниматься в рекламе.