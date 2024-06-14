Суд отклонил иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову

Адвокат Александр Добровинский заявил, что суд вернул иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову. Напомним, что претензия певицы заключалась в том, что коллега назвал ее «попрошайкой».

По словам звездного юриста, рассматривать иск не стали из-за неправильной подсудности.

«Перефразируя Чехова: «На деревню дедушке. От бабушки», - цитирует слова Добровинского 360.ru.

Отметим, что иск рассматривал Басманный районный суд Москвы. В нем артистка указала, что в интервью для шоу «Сплетни-шейкер» Киркоров опорочил ее имя.

К слову, конфликт Киркорова и Успенской разгорался уже несколько месяцев. Все началось с того, что певица обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Филипп поддержал его. После этого Любовь Залмановна дала интервью, в котором назвала коллегу «женоненавистником». Узнав об этом, исполнитель хита «Зайка моя» решил обратиться в суд.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Филиппу Киркорову и Любови Успенской будет стыдно из-за конфликта.