Суд отклонил апелляцию Аланы Мамаевой по элитным апартаментам бывшего мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева пыталась получить долю в элитных апартаментах площадью 127 кв.м. Алана Мамаева утверждала, что имущество было куплено во время брака со спортсменом.

Однако по документам, недвижимость была оформлена на отца Мамаева, который скончался в 2021 году. После этого апартаменты перешли по наследству маме футболиста. Мамаева была уверена, что это хитрая схема для того, чтобы ей ничего не досталось.

Однако апелляционный суд встал на сторону спортсмена и отклонил ее иск по поводу раздела недвижимости.

