Суд отклонил апелляционную жалобу певца Филиппа Киркорова по иску Успенской

Суд отказался рассматривать апелляционную жалобу певца Филиппа Киркорова по иску артистки Любови Успенской. Представитель исполнителя хита «Снег» отметил, что спорный материал был размещен на короткое время, но затем его удалили. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам юриста Филиппа, суд отказал им в прослушивании аудиозаписи в качестве доказательства.

«Однако у суда другой инстанции нашлась возможность изучить видеоматериалы», - отметил представитель певца.

Напомним, что конфликт Успенской и Киркорова начался после того, как артистка дала интервью, в котором назвала коллегу женоненавистником. Филиппу это не понравилось, и он потребовал выплатить ему десять миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Несмотря на поданный иск, Любовь Залмановна извиняться не стала. Вместо этого она припомнила артисту заявление о том, что она попрошайка.

В итоге суд обязал Киркорова выплатить Успенской 90 тысяч рублей, а она должна была отдать коллеге 280 тысяч рублей.

Ранее певица Марго рассказала о подготовке Филиппа Киркорова к похоронам отца.