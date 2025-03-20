Муза Филиппа Киркорова Марго сообщила о подготовке певца к похоронам отца

Певица Марго, которую Филипп Киркоров называет своей музой, рассказала о подготовке артиста к похоронам отца. Бедрос Киркоров умер 18 марта в возрасте 92 лет.

По словам подруги исполнителя хита «Зайка моя», он был за границей, но уже вернулся в Россию. На данный момент Филипп решает большое количество организационных формальностей. Марго же находится с певцом на связи и старается поддерживать его в трудный период. Об этом сообщает «Жизнь».

Артистка также призналась, что смерть Бедроса Киркорова совпала с днем рождения ее сына. Но даже несмотря на то, что Филипп переживал горе, он все равно поздравил музу с праздником.

«Я, конечно же, написала Филиппу. Не смотря на все, он меня поздравил с моим праздником. Он был заграницей, сейчас он прилетит на похороны. А у меня день рождения… Это ужасное совпадение. Послезавтра будет праздник, но, к сожалению, также будут похороны», - сказала Марго.

Напомним, что церемония прощания с отцом Филиппа Киркорова пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева отказалась прилетать на похороны Бедроса Киркорова.