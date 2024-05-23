Суд отказался снять с певицы Земфиры* статус иностранного агента

Суд отказался снять с певицы Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) статус иностранного агента. Об этом сообщает aif.ru.

Минюст внес в список иностранных агентов Земфиру* еще в феврале 2023 года. С тех пор она пыталась оспорить это решение — сначала апелляцию отклонил Замоскворецкий районный суд Москвы, потом Московский городской суд.

Теперь решение опубликовал второй кассационный суд общей юрисдикции. Он отклонил жалобу певицы и оставил в силе статус иностранного агента певицы.

Напомним, Земфира* уехала из России в феврале 2022 года. Она переехала в Париж вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой. В интервью певица рассказывала, что Франция стала для нее новым домом после эмиграции.

Ранее мы писали о том, что гонорары Земфиры* достигают почти 10 миллионов рублей.

*Признана иноагентом на территории РФ.