«Доходы значительно уменьшились»: что происходит с карьерой певицы-эмигрантки Земфиры*

Певица Земфира*(Признана иноагентом на территории РФ) уже давно не возвращается в Россию и выступает только за границей. Из-за того, что за рубежом она может рассчитывать в основном только на фанатов-эмигрантов, количество ее концертов резко сократилось. Зато гонорар существенно увеличился. Об этом порталу «Страсти» рассказал музыкальный продюсер Павел Рудченко.

По словам критика, фан-группы Земфиры* постепенно распадаются. Связано это с тем, что политическая позиция артистки уже «пропитывает» и ее творчество. Поэтому слушателей у вокалистки становится все меньше, что и приводит к сокращению выступлений.

«Земфира* ушла с российского рынка, уже долгое время здесь не работает, плюс занимает антироссийскую позицию, что является тоже ключевой настройкой для ее фанатов, которые в принципе, можно сказать, рассыпаются только потому, что люди не понимают, как их артист может занимать противоположную точку зрения. И, конечно, песни, которые она выпускает, уже тоже с политическими вкраплениями. Это не чисто тот материал, который делала она ранее», - заявил продюсер.

Павел Рудченко считает, что Земфира* неминуемо уходит в прошлое. «Держаться на плаву» ей не помогают и большие гонорары, которые достигают почти 10 миллионов рублей. Даже при таком «ценнике» ее доход намного меньше того, что был у нее в России.

«Доходы Земфиры* значительно уменьшились. Когда она работала в России и была топовым артистом с концертами, гастролями, с выпуском новых альбомов, она зарабатывала баснословные деньги. Сейчас гонорар певицы вырос практически в 2 раза, за 100 тысяч евро (9,8 миллионов рублей - прим. «Страсти») уже зашкаливает. Но при этом выступления ее не интересуют особо нигде. Ну разве что в Дубае, где она может на корпоративе у кого-то выступить. Про гастроли вообще молчу, потому что даже обычных кассовых концертов не так-то много, и, по сути, певица потихоньку или даже стремительно уходит в прошлое. Так как она не собирается менять свою риторику, я ее будущего именно в нашей стране для нашей аудитории не вижу на сегодняшний день», - отметил продюсер Рудченко.

Ранее Ренату Литвинову и Земфиру* заметили в аэропорту после примирения.

*(Признана иноагентом на территории РФ)