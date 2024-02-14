Суд отказался признавать телекомпанию Николая Дроздова банкротом. Об этом сообщает ТАСС.

Арбитражный суд Москвы прекратил дело по иску ФНС в отношении АСС-ТВ. Напомним, компанию требовали признать банкротом из-за долга в 870 тысяч рублей. Отмечалось, что вместе с иском налоговая не предоставила информацию о наличии у должника имущества, которое могло бы покрыть долги.

В итоге иск прекратили из-за отсутствия необходимых документов от ФНС.

«Суд прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы в лице ИФНС РФ № 17 по Москве о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ», — сказано в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, АСС-ТВ занималось производством таких телепрограмм, как «В мире животных», «Очевидное — невероятное» и «Клуб путешественников». Последние съемки прошли в 2018 году.

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