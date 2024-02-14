Певец Григорий Лепс заработал на продюсерском центре 7,6 миллионов рублей

Григорий Лепс заработал на продюсерском центре 7,6 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Продюсерский центр Григория Лепса предлагает продвижение новых артистов. На официальном сайте есть информация, что сейчас центр занимается только группой COSMOS girls, в которой состоит дочь артиста Ева Лепс, а также певицы Аня Музафарова и Саша Гинер.

Согласно открытым источникам, ООО «ПЦ «ГРИГОРИЯ ЛЕПСА» за 2023 год показало доходы в 132 миллиона рублей, при этом расходы компании составили 125 миллионов рублей. Чистая прибыль продюсерского центра составила 7,6 миллионов рублей.

Отметим, что годом ранее чистая прибыль компании Лепса была убыточной — минус 1,1 миллион рублей. Добавим, что в настоящий момент у продюсерского центра нет задолженностей по налогам.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс отсудил у Эмина Агаларова 8 тысяч рублей за убыточный ресторан. Истец требовал взыскать 177 тысяч рублей неустойки, однако суд сократил эту сумму.