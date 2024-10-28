Суд отказался принимать заявление Анны Седоковой на развод с Янисом Тиммой

Суд не принял заявление певицы Анны Седоковой на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Иск вернули из-за несоответствия ГПК. Об этом сообщил StarHit.

По данным источника, в поданном на судебный участок мирового судьи заявлении были допущены ошибки. Из-за них его отказались рассматривать. Анне дали время, чтобы подправить документы.

«Если исправят недостатки в установленный судом срок, то иск будет принят. Если нет, то иск будет возвращен», - заявили в пресс-службе суда.

Отсрочка может стать шансом для Тиммы вернуть жену. Однако сама Седокова пока настроена решительно. Она отмечала, что этот брак изжил себя, поэтому она не видит иного выхода, кроме развода.

Отметим, что на нервной почве у Анны вновь обострилась крапивница, а Янис погрузился в депрессию. Он делился с поклонниками видео, на котором смотрел клипы супруги и принимал какие-то таблетки. Из-за этого фанаты обратились к певице и попросили ее не оставлять спортсмена, однако Седокова ответила, что не собирается публично говорить об отношениях с Тиммой.

Ранее Андрей Малахов предположил, что Анна Седокова еще помирится с мужем.