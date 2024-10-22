«Они передумают в последнюю секунду»: Андрей Малахов о громком разводе Анны Седоковой и Яниса Тиммы
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Телеведущий Андрей Малахов посетил юбилей журнала «Антенна-Телесемь» в ГУМе и прокомментировал информацию о разводе экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
Малахов выразил надежду, что супруги смогут договориться и обязательно воссоединятся.
«Анечка. Я желаю ей только счастья. Я думаю, они передумают в последнюю секунду. Я очень на это надеюсь», - сказал телеведущий.
Он не стал продолжать беседу с журналистами и спешно проследовал в другой зал.
Напомним, Анна Седокова официально подала на развод с третьим мужем Янисом Тиммой. Певица дала понять, что брак с баскетболистом, который на 10 лет моложе нее, изжил себя. Недавно спортсмен прилетел в Москву из США, чтобы помириться с женой, однако Анна не дала ему второго шанса.
Ранее Седокова стала главной звездой прошедшего в Москве мероприятия, где присутствовал и Андрей Малахов. Уже после вечеринки он признался, что узнал Анну только по зоне декольте. «Выглядит роскошно», - отметил телеведущий.