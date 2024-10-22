«Они передумают в последнюю секунду»: Андрей Малахов о громком разводе Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Телеведущий Андрей Малахов посетил юбилей журнала «Антенна-Телесемь» в ГУМе и прокомментировал информацию о разводе экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Малахов выразил надежду, что супруги смогут договориться и обязательно воссоединятся.

«Анечка. Я желаю ей только счастья. Я думаю, они передумают в последнюю секунду. Я очень на это надеюсь», - сказал телеведущий.

Он не стал продолжать беседу с журналистами и спешно проследовал в другой зал.