Новая владелица квартиры Ларисы Долиной рассчитывает на мировое соглашение

Адвокат Полины Лурье - новой владелицы квартиры певицы Ларисы Долиной – сообщила, что будет добиваться мирового соглашения. Сторона исполнительницы не комментировала это заявление.

Подробности приводит газета «Известия».

12 ноября в Хамовническом суде состоялось заседание по делу Долиной. Рассматривались встречные иски Лурье и певицы. Пресса не присутствовала в зале – заседание сделали закрытым.

Известно, что в ходе процесса допросили свидетеля. После этого он покинул суд, воздержавшись от комментариев.

По итогам сегодняшнего заседания адвокат Лурье заявила о готовности заключить с Долиной мировое соглашение. Какие условия предлагает новая собственница квартиры, не уточняется.

Напомним, певица потеряла более 200 млн рублей – ее убедили продать квартиру. Недвижимость приобрела 34-летняя Лурье. Долина подала на нее в суд, но девушка подготовила встречный иск. Отказываться от жилья она не собирается.