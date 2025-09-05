«Немного не в себе»: что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в аэропорту

Актрису Аглаю Тарасову задержали в столичном аэропорту. У нее изъяли вейп с наркотическими веществами* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Журналистам mk.ru стало известно, что выдало звезду во время прохождения контроля.

Очевидцы рассказали, что Тарасова обратила на себя внимание странным поведением. По их словам, актриса была «немного не в себе». Сотрудники аэропорта обратили внимание на Аглаю и пригласили для дачи объяснений и проверки багажа в отдельное помещение. Там же ими был обнаружен вейп с запрещенными веществами.

Позже актрису задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело. Сегодня ей должны избрать меру пресечения.

Адвокат Альберт Халеян беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как домашний арест и подписка о невыезде скажутся на деятельности актрисы. По его словам, в первом случае та не сможет сниматься вообще.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность