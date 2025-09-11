Убийце Джона Леннона в 14-й раз отказали в УДО. Об этом сообщает AP.

27 августа суд в очередной раз рассматривал прошение Марка Чепмена об условно-досрочном освобождении. Напомним, мужчину приговорили к пожизненному сроку после убийства музыканта Джона Леннона в 1980 году.

Однако суд вновь отказал обвиняемому в УДО. Это заседание стало 14-й попыткой Чепмена освободиться. Сообщается, что мужчина не намерен сдаваться и вновь подаст прошение об УДО в феврале 2027 года.

Марк Чепмен застрелил Джона Леннона в Нью-Йорке в 1980 году. Он дважды выстрелил музыканту в спину и дважды в плечо. Уже в больнице медики констатировал смерть артиста. Сам Чепмен главным мотивом убийства называл желание стать знаменитым.

