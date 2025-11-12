Суд отказал в удовлетворении иска матери погибшего бойца СВО к Ларисе Гузеевой

В Москве суд отказал в удовлетворении иска матери бойца СВО Виктории Зигрист к ведущей Ларисе Гузеевой. Речь идет о ее иске по защите чести, достоинства и деловой репутации.

О решении сообщили Суды общей юрисдикции города Москвы.

Решение вынес Тушинский районный суд столицы. Оно датировано 11 ноября.

«В удовлетворении иска Виктории Зигрист к Ларисе Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации отказано», - говорится в решении.

Виктория Зигрист – мать бойца СВО, погибшего в 2022 году. Она подала иск после написанного Гузеевой комментария в соцсети. Ведущая усомнилась в словах женщины и обвинила во лжи. После этого на Викторию обрушились оскорбления от подписчиков звезды, некоторые слова довели ее до слез. В итоге Зигрист подала в суд, требуя публичных извинений и миллиард рублей компенсации. Женщина объясняла, что указала такую сумму с целью привлечь внимание к случившемуся.

