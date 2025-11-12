«Это была просто реклама»: Гузеева ответила на обвинения в мошенничестве с виллами на Бали

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева прокомментировала информацию о своем возможном участии в афере со строительством вилл на Бали. В разговоре с корреспондентом РЕН ТВ она заявила, что это была всего лишь реклама, и недвижимость ей тоже не досталась.

Гузеева заявила, что не имеет никакого отношения к этому проекту и ничего не заработала на его рекламе.

«Вам какое дело? Вы что? Это просто была реклама», – ответила она.

По ее словам, таких артистов и блогеров, которые рекламировали это строительство, были «миллионы».

«Ко мне могла бы быть какая-то претензия, если бы я была с ним в доле. Но я не знала, я эту недвижимость тоже не получила», — объяснила телеведущая.

Напомним, что полиция Индонезии проверяет причастность Гузеевой к крупному мошенничеству. По данным следствия, она могла привлекать инвесторов для застройщика Сергея Домогацкого. Он собирал деньги на строительство роскошных вилл, но в итоге оставил своих клиентов с недостроенными объектами. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 650 миллионов рублей.

