Суд отказал в апелляции по разделу имущества бывшему мужу Анастасии Макеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Накануне бывший муж актрисы Анастасии Макеевой Александр Сакович попытался оспорить решение суда о разделе имущества, которое приняли еще в 2022 году. Он утверждал, что суд допустил ошибки в документе, неверно указав суммы на банковских счетах бывшей жены.

Однако апелляцию Саковича отклонили, указав, что оснований для отмены предыдущего решения суда нет.

Ранее Преображенский районный суд частично удовлетворил иск бывшего мужа актрисы о разделе совместно нажитого имущества. По данным журналистов, мужчине удалось отсудить у Макеевой 2,8 млн рублей.

