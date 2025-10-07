«Как мать, которая прошла 90-е»: Роза Сябитова высказалась о попытках Родригеза втрое сократить сумму алиментов

Сваха Роза Сябитова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала попытки шоумена Тимура Родригеза в три раза сократить сумму алиментов бывшей супруге Анне Девочкиной. По мнению ведущей «Давай поженимся!», на это у исполнителя могли быть свои причины, о которых мы никогда не узнаем.

Напомним, что согласно алиментному соглашению между Тимуром и Анной, певец ежемесячно должен выплачивать экс-избраннице 1,5 миллиона рублей на нужды детей. Сверх этого шоумен обязан отдавать 500 тысяч на содержание самой Девочкиной и покрывать ее личные расходы.

В начале октября стало известно, что артист подал в суд иск против бывшей жены с требованием уменьшить все выплаты до 500 тысяч рублей.