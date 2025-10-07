«Как мать, которая прошла 90-е»: Роза Сябитова высказалась о попытках Родригеза втрое сократить сумму алиментов
© Starface.ru
Сваха Роза Сябитова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала попытки шоумена Тимура Родригеза в три раза сократить сумму алиментов бывшей супруге Анне Девочкиной. По мнению ведущей «Давай поженимся!», на это у исполнителя могли быть свои причины, о которых мы никогда не узнаем.
Напомним, что согласно алиментному соглашению между Тимуром и Анной, певец ежемесячно должен выплачивать экс-избраннице 1,5 миллиона рублей на нужды детей. Сверх этого шоумен обязан отдавать 500 тысяч на содержание самой Девочкиной и покрывать ее личные расходы.
В начале октября стало известно, что артист подал в суд иск против бывшей жены с требованием уменьшить все выплаты до 500 тысяч рублей.
«Причин на это у Тимура может быть масса. В такое время живем, проблем много. Я всегда говорю, что в каждой избушке свои погремушки. Более того, до нас это может быть донесено не в том виде, в каком оно есть самом деле. Поверьте мне, человеку, который непосредственно находится в шоу-бизнесе и знает всю эту кухню. Про меня порой такое напишут, что потом сама удивляюсь тому, как много я о себе не знала. К тому же я всегда опираюсь на факты. А кроме информации в СМИ других фактов у меня нет», — отметила телеведущая.
Поэтому упрекать Родригеза в жадности не стоит, считает Сябитова, потому что каждый решает свои проблемы как может. По ее словам, думать в такой ситуации нужно прежде всего о детях. А им, добавляет сваха, неважно, какого размера алименты папа платит маме.
«Как мать, которая прошла 90-е годы и в силу трагических обстоятельств потеряла мужа, будучи молодой и с грудными детьми на руках, могу точно сказать, что детям много не надо, чтобы обеспечить им нормальное благосостояние физического плана. Детям нужна любовь и внимание — это очевидные вещи. И никакие деньги или скандалы это не компенсируют. Никакими суммами не покрыть психологические стрессы и травмы, которые остаются после развода родителей», — заключила Роза Раифовна.
Ранее телеведущая Роза Сябитова высказалась о разводе Константина Ивлева, заявив, что жена шеф-повара «выросла» из отношений с ним.