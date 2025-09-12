Суд отказал певцу Шарлоту в отправке в зону СВО

Певцу Эдуарду Шарлоту отказали в отправке в зону специальной военной операции (СВО). Отец исполнителя Валерий объяснил в беседе с 360.ru, что молодой человек не собирался быть бойцом, а хотел просто выступить перед военными.

Напомним, что Эдуард отбывает наказание в колонии общего режима по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Отец рассказал, что сын обсуждал вопрос выступления перед бойцами СВО с администрацией.

«У него несколько раз с руководством был соответствующий разговор. И ему надо было, конечно, подумать, взвесить все плюсы и минусы и принять довольно-таки серьезное решение. Когда он его уже принял, они отказались обсуждать дальше эту тему без объяснения причин», – поделился Валерий.

По словам Шарлота-старшего, в тот период его сына уже готовились перевести из колонии-поселения в колонию общего режима из-за многочисленных нарушений дисциплины. Его отец предположил, что отказ может быть связан именно с этим, но не исключил, что музыкант сможет вернуться к этому вопросу в будущем.

