«Такие ужесточения бывают крайне редко»: в СПЧ прокомментировали перевод Шарлота в колонию общего режима

«Условия отбывания наказания в колонии-поселении и в колонии общего режима отличаются, как небо и земля. В колонии-поселении осужденный ходит в гражданской одежде. У него может быть при себе какая-то сумма денег. Он свободно передвигается по территории, может выйти за пределы колонии, но только с разрешения администрации. За пределами колонии может встречаться с близкими. Разрешается неограниченное количество посылок, передач. Он может приносить продукты с воли. Это самое гуманное, как мне кажется. Почему гуманное? Потому что человек не оторван от семьи, фактически не оторван. То есть он может видеть близких столько, сколько ему угодно. И он не унижает своего достоинства, потому что одет по гражданке, пользуется теми способами оплаты, что мы с вами. Кроме того, осужденный может работать за пределами колонии. В основном так и происходит. То есть отбывающие наказание в колонии-поселении утром часто выходят за пределы, где-то работают, вечером возвращаются. И теперь представьте себе колонию общего режима. Все жестко. Осужденный не может свободно передвигаться по территории. Везде охрана. Уровень охраны там совершенно грандиозный. Выходить за территорию колонии – это побег. И в принципе это практически невозможно. Работают только на тех промзонах, которые есть в самой колонии. Ходят в тюремных робах. Наличные деньги запрещены. Часы запрещены. Все максимально запрещено. Ограничено количество передач. Краткосрочные свидания проходят через стекло, длительные - два раза в год. Жестко, хотя, конечно, есть еще колонии строгого режима, где еще жестче. Есть колонии особого режима, и там вообще тяжело. Есть колонии для пожизненно осужденных, где совсем тяжко.

Что касается того, как Шарлот вел себя в колонии. Я материалы не смотрела. Что у нас есть? У нас есть только сведения со стороны ФСИН, что якобы в колонии-поселении он плохо влиял на других осужденных. Но подтверждения этому нет. Вероятно, все-таки это было достаточно объективно, раз суд принял решение ужесточить вид наказания. В целом, конечно, такие ужесточения бывают крайне редко. Это совсем в каких-то, я бы сказала, удивительных случаях. Потому что люди, которые находятся в колонии-поселении, прекрасно понимают, что их ждет, если они, например, будут себя вести неподобающим образом. Поэтому никто не допускает никаких нарушений. Но ситуации бывают», - сказала Меркачева.