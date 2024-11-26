Опубликовано 26 ноября 2024, 16:431 мин.
Суд отказал блогеру Насте Ивлеевой по иску к мебельной компании
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Суд рассмотрел иск блогера Насти Ивлеевой к владельцу мебельной компании и не удовлетворил ее требования. Решение опубликовали 26 ноября.
Об этом сообщает 78.ru.
Иск рассматривал арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Однако в итоге отказал истцу.
Сторона Ивлеевой утверждала, что компания не до конца выполнила заказ – требовалось изготовить гардеробную комнату. Блогер просила вернуть 1,1 млн рублей.
Ивлеева подала в суд в сентябре. Она внесла аванс, но не получила заказанный шкаф, а сайт компании перестал работать. Владелец фирмы объяснил, что случилась задержка. Заказ он так и не прислал.
Ранее сообщалось, что Ивлеева взыскала 5 млн рублей с завода из-за бракованной партии газировки.