Суд отказал блогеру Насте Ивлеевой по иску к мебельной компании

Суд рассмотрел иск блогера Насти Ивлеевой к владельцу мебельной компании и не удовлетворил ее требования. Решение опубликовали 26 ноября.

Об этом сообщает 78.ru.

Иск рассматривал арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Однако в итоге отказал истцу.

Сторона Ивлеевой утверждала, что компания не до конца выполнила заказ – требовалось изготовить гардеробную комнату. Блогер просила вернуть 1,1 млн рублей.

Ивлеева подала в суд в сентябре. Она внесла аванс, но не получила заказанный шкаф, а сайт компании перестал работать. Владелец фирмы объяснил, что случилась задержка. Заказ он так и не прислал.

Ранее сообщалось, что Ивлеева взыскала 5 млн рублей с завода из-за бракованной партии газировки.