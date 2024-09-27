Настя Ивлеева взыскала 5 млн рублей за свою бракованную газировку с плесенью

Блогерша Настя Ивлеева взыскала 5 млн рублей за свои бракованные газировки. Суд встал на сторону телеведущей. Подробности узнал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Звезда «Орла и решки» подала иск на смоленский завод «Сила воина Евразия», который занимался выпуском продукции ее бренда. До «голой» вечеринки газировки и чипсы приносили Ивлеевой почти полмиллиарда рублей. Но последняя партия оказалась с дефектами. На производстве рассказали, что энергетики протекли, за счет чего внутри скопились плесень и грязь.

Изначально Настя хотела взыскать 4,6 млн рублей с завода, но в ходе разбирательств сумма увеличилась до 5 млн рублей. Суд требование удовлетворил.

По данным SHOT, остатки бракованной газировки Настя Ивлеева отказалась забирать со склада.

Напомним, что Ивлеева организовала в конце декабря прошлого года «голую» вечеринку, после которой она лишилась рекламных контрактов и части своей аудитории. Несколько месяцев блогерша не появлялась в социальных сетях, а затем дала интервью, в котором призналась, что многое переосмыслила. Также, по ее словам, за время отсутствия она съездила в ДНР.

Ранее Настя Ивлеева подала иск на мебельщиков, которые задолжали 1,1 млн рублей.