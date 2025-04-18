Суд отказал автору хита «К черту любовь», просившему запретить Лободе его петь

Суд отказал автору хита «К черту любовь», просившему запретить Светлане Лободе его исполнять. Об этом сообщает РИА Новости.

Истринский городской суд Подмосковья повторно отказал автору хита «К черту любовь» Олегу Влади, который просил запретить певице Светлане Лободе исполнять эту песню. Иск был подан еще осенью 2023 года. Тогда певица сделала политическое заявление и покинула Россию.

Соответчиком в иске была указана компания ООО «Лобода Мьюзик». Влади настаивал на признании договора о передаче исключительных авторских и смежных прав на песню «К черту любовь» незаключенным. Олег отправлял письмо Светлане с отзывом согласия на использование хита, но оно было проигнорировано.

Городской суд отказал ему в иске, признав законным договор о передаче исключительных авторских прав на песню. Это решение утвердил Мособлсуд. Тогда композитор обратился в кассацию. После повторного отказа Олег подал апелляционную жалобу, дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее певица Светлана Лобода заявила, что в России у нее был пик музыкальной карьеры. Подробности читайте в этой новости.