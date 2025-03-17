Суд оставил под домашним арестом блогершу Лерчек и ее бывшего мужа Артема

Мосгорсуд признал законной меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную блогеру Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), которую обвиняют в выводе из РФ 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на само заседание инфлюэнсер не явилась. Знаменитость просила суд рассмотреть жалобу без ее участия. Адвокаты просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий или подписку о невыезде, чтобы Лерчек могла общаться с близкими и матерью.

Другой адвокат Чекалиной, передает РЕН ТВ, заявил, что его клиентка испытывает страх перед выходом на улицу из-за ношения браслета и регулярно страдает от нехватки кислорода. Защитник также отметил, что следователь не разрешает блогеру посещать медицинские учреждения.

Помимо этого, защита обратились с просьбой предоставить Лерчек возможность заниматься предпринимательством для обеспечения своих детей.

Бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина суд также оставил под домашним арестом.

Уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили 2 октября 2024 года. Экс-супругов, а также их сообщника заподозрили в незаконном выводе из РФ в Дубай свыше 250 млн рублей с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ).

Ранее инициатор проверок Лерчек пожелал ей 25 лет тюрьмы.