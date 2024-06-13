Суд оставил хирурга клиники Тимура Хайдарова под домашним арестом
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Суд оставил хирурга клиники Тимура Хайдарова под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Сегодня Мосгорсуд рассматривал жалобу на арест хирурга клиники IQ Plastique Ильи Елагина. Напомним, в мае этого года Елагина и его коллегу Тамерлана Кадзаева отправили под домашний арест.
В итоге суд оставил меру пресечения хирургу прежней — в виде домашнего ареста.
Врачей клиники Тимура Хайдарова подозревают в в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента.
Ранее мы рассказывали, что в конце февраля скончался продюсер Петр Гаврилов, который попал в больницу после операции в клинике IQ Plastique. Вдова продюсера обвиняет в смерти мужа врачей-хирургов.
Мы также писали о том, что Тимур Хайдаров просил знакомых медиков скорректировать диагноз умершего продюсера Гаврилова.