Суд оставил хирурга клиники Тимура Хайдарова под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Сегодня Мосгорсуд рассматривал жалобу на арест хирурга клиники IQ Plastique Ильи Елагина. Напомним, в мае этого года Елагина и его коллегу Тамерлана Кадзаева отправили под домашний арест.

В итоге суд оставил меру пресечения хирургу прежней — в виде домашнего ареста.

Врачей клиники Тимура Хайдарова подозревают в в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента.

Ранее мы рассказывали, что в конце февраля скончался продюсер Петр Гаврилов, который попал в больницу после операции в клинике IQ Plastique. Вдова продюсера обвиняет в смерти мужа врачей-хирургов.

Мы также писали о том, что Тимур Хайдаров просил знакомых медиков скорректировать диагноз умершего продюсера Гаврилова.