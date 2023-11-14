Суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года, об этом сообщает РИА Новости.

Блогерша и ее адвокаты просили смягчить меру пресечения и разрешить Елене Блиновской пользоваться Интернетом. По словам представителей коуча, домашний арест мешает ей заниматься бизнесом, а запрет на использование Интернетом не позволяет зайти в личный кабинет налогоплательщика, чтобы предоставить необходимые документы для суда.

«При обстоятельствах признания вины, частичного погашения недоимки, полного содействия следствию и налоговым органам изоляция от общества противоречит данному смыслу»‎, - пояснил юрист.

Выслушав доводы адвоката, суд не стал менять меру пресечения и оставил Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года. Отметим, что на заседании самой блогерши не было. Прокурор настаивал на сохранении текущего статуса Блиновской.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов за 2019-2021 годы. Приблизительная сумма - 918 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Елене Блиновской может грозить ужесточение наказания.