Приехала полиция: Елене Блиновской может грозить ужесточение наказания

Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, тревогу забили сотрудники ФСИН, которые следят за местоположением Елены Блиновской благодаря GPS-браслету на ее ноге. Они уже несколько десятков раз фиксировали сигнал, который означает, что бизнес-коуч покидает пределы дома.

Сама Блиновская утверждает, что ее местоположение показывалось неверно из-за того, что рядом с домом установлена система ПВО, которая глушит сигнал.

Сообщается, что полицейские накануне выезжали к дому Блиновской, однако никаких нарушений не зафиксировали, блогерша в этот момент находилась дома. Однако и никаких систем ПВО, о которых говорила Блиновская, правоохранители рядом с ее жилищем не нашли.

Отметим, что за нарушение режима содержания, домашний арест может быть заменен на дальнейшее отбывание наказания в колонии.

Ранее мы писали о том, что Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 января 2024 года. Напомним, бизнес-коуча обвиняют в умышленной неуплате налогов почти на миллиард рублей .В ходе дела у нее были арестованы активы на 64 миллиарда рублей.