Суд оставил без движения иск к Ксении Собчак о нарушении авторских прав

Предприниматель Вера Абель подала в Арбитражный суд на ресторан журналистки Ксении Собчак ООО «Манила». Бизнесвумен обвинила заведение в нарушении авторских прав и потребовала компенсацию в 5 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», к суду подключилась Федеральная служба по интеллектуальной собственности, однако иск остался без движения до 16 октября, так как истец нарушил требования к подаче заявления.

«Рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к производству, Суд по интеллектуальным правам усматривает основания для оставления искового заявления без движения», - говорится в определении суда.

В документе отмечается, что к исковому заявлению не приложены доказательства того, что ответчик уведомлен о суде и получил все необходимые копии по данному делу.

В итоге, Ксения избежала возможного штрафа.

Ранее Ксения Собчак посетила светское мероприятие с прической, которую увидела в интернете. Блондинка поделилась снимками, на которых предстала в костюме красного цвета, особенностью которого стал «дырявый» материал. Образ она дополнила черным боди, лаковыми туфлями и черно-золотым клатчем в виде кошки на цепочке.