Ксения Собчак вышла в свет с прической из интернета и сумкой-кошкой

Журналистка Ксения Собчак посетила светское мероприятие с прической, которую увидела в интернете. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Блондинка поделилась снимками, на которых предстала в костюме красного цвета, особенностью которого стал «дырявый» материал. Образ она дополнила черным боди, лаковыми туфлями и черно-золотым клатчем в виде кошки на цепочке.

«Большинство выбрали белый костюм, но все оттенки красного всегда мой фаворит! В главном цвете сезона на ужине у Вики Газинской после показа… Прическу, кстати, нашла сама в интернете», — написала Собчак.

К слову, Ксения действительно выбрала необычную прическу в ретро-стиле. Стилист убрал волосы в тугой пучок, открыв лицо. При этом сбоку собрал волосы в рог. Собчак также добавила к образу массивные серьги и перстни с крупными камнями.

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов в своем блоге обратился к жене Ксении Собчак. Он трогательно напомнил журналистке об очередной годовщине свадьбы и признался в любви.