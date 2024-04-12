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Опубликовано 12 апреля 2024, 16:29
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Не живут вместе с января, муж уговаривал не разводиться: вскрылись подробности распада семьи Чекалиных

Mash: Артем Чекалин с января не жил с Лерчек и уговаривал не разводиться.
Не живут вместе с января, муж уговаривал не разводиться: вскрылись подробности распада семьи Чекалиных

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Инициатором развода в семье блогеров Артема и Валерии Чекалиных была Лерчек. Пара с января на проживала вместе.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Лерчек подала на развод в марте – муж неоднократно уговаривал ее передумать, пишет источник.

На заседание по разводу ни один из супругов не явился. Заключать мировое соглашение Лерчек отказалась.

Оба блогера по отдельности записали видео, в которых рассказали свою точку зрения на расставание. При этом никто из них не называл причину разрыва. Лерчек говорила, что «старалась сделать все возможное и как партнер, и как жена». Она выражала благодарность мужу и признавалась, что выходит из отношений с чувством любви и уважения.

Артем подтверждал, что они разводятся. Он называл свои чувства к супруге «огромной, безумной, чистой, яркой любовью». Чекалин выразил надежду, что у него получится встретить человека, которого он полюбит так, как Валерию.

Ранее сообщалось, что адвокат Лерчек закрыла лицо сумкой и убежала от прессы после заседания по разводу.

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева
Теги:
блогеры
Лерчек
муж
развод
звездные разводы