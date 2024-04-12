Не живут вместе с января, муж уговаривал не разводиться: вскрылись подробности распада семьи Чекалиных

Инициатором развода в семье блогеров Артема и Валерии Чекалиных была Лерчек. Пара с января на проживала вместе.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Лерчек подала на развод в марте – муж неоднократно уговаривал ее передумать, пишет источник.

На заседание по разводу ни один из супругов не явился. Заключать мировое соглашение Лерчек отказалась.

Оба блогера по отдельности записали видео, в которых рассказали свою точку зрения на расставание. При этом никто из них не называл причину разрыва. Лерчек говорила, что «старалась сделать все возможное и как партнер, и как жена». Она выражала благодарность мужу и признавалась, что выходит из отношений с чувством любви и уважения.

Артем подтверждал, что они разводятся. Он называл свои чувства к супруге «огромной, безумной, чистой, яркой любовью». Чекалин выразил надежду, что у него получится встретить человека, которого он полюбит так, как Валерию.

Ранее сообщалось, что адвокат Лерчек закрыла лицо сумкой и убежала от прессы после заседания по разводу.