Суд оштрафовал драматургов Пресняковых на 28 млн рублей за неснятый фильм

Создателей фильма «Храни меня, мой инстаграм!», драматургов Олега и Владимира Пресняковых оштрафовали на 28 миллионов рублей. Суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу ООО «Кинокомпания Север», инициатором которого стало Министерство культуры РФ.

Согласно решению судьи, Пресняковым предстоит оплатить штраф в размере 25 миллионов рублей и еще свыше 3 млн 569 тысяч рублей процентов в доход федерального бюджета.

В 2019 году Минкульт профинансировал создание комедии, которая в итоге так и не была произведена. Кроме того, представители ООО «Кинокомпания Север» не смогли предоставить документы, подтверждающие целевое расходование средств.

Хронометраж комедии «Храни меня, мой инстаграм!» должен был состоять 90 минут. За сценарий отвечали Олега и Владимира Пресняковы, они же были постановщиками картины, сообщает Газета.Ru.

Ранее мы писали, что комика Алексея Щербакова потребовали оштрафовать на 5 миллионов рублей из-за мата. Общественники ознакомились с выступлениями юмориста в Сети и заявили, что Щербаков слишком часто использует на своих концертах нецензурную лексику и оскорбляет человеческое достоинство.