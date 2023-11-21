Суд обязал Сергея Шнурова выплатить 60 тысяч рублей за использование чужого фото

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании 60 тысяч рублей с лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в качестве компенсации за незаконное использование снимка фотографа Александра Попова.

Как пишет РИА Новости, в музыкальном клипе на песню «Наша экономика» Шнуров использовал фотографию самолета «Сухой Суперджет 100» (SSJ100). При этом он нарушил авторские права.

Отмечается, что представители Попова требовали взыскать с музыканта 1,2 миллиона рублей и еще 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда. В результате первая инстанция удовлетворила иск в малой части, поэтому представители фотографа подали апелляцию.

В юридической компании «Антипиратские технологии», представляющей интересы Попова, рассказали, что артисты после получения досудебной претензии «перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок».

Представитель Шнурова заявил в суде, что ответчик был готов «на выплату компенсации в разумных пределах». В итоге первая инстанция взыскала с музыканта по 20 тысяч рублей за каждое из трех нарушений – за использование фото Попова в составе видеоклипа, за использование фото в качестве обложки музыкального произведения на музыкальных сервисах и за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве. Суд посчитал, что моральная компенсация избыточна и отклонил этот пункт.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров собирается переехать в Германию. Музыкант в ответ заявил, что о нем распускают слухи.