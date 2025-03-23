Суд обязал экс-жену футболиста Руслана Нигматуллина выплатить ему 59 млн рублей

Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену экс-футболиста сборной России Руслана Нигматуллина выплатить ему 59 миллионов рублей по делу о разделе имущества. Это половина от суммы, которую женщина получила от продажи совместной квартиры, а деньги присвоила себе, сообщатся в Telegram-канале юридической фирмы «Гордон и сыновья».

«Очень надеемся, что бывшая супруга в добровольном порядке исполнит постановление суда. В противном случае мы будем вынуждены предпринять всевозможные законные меры по принудительному исполнению судебного решения», - говорится в сообщении юристов.

Руслан Нигматуллин потерял около 200 миллионов рублей после развода с женой Еленой из-за отсутствия брачного договора. В частности, женщина присвоила 100% недвижимости футболиста, нажитой за 27 лет брака.

В марте стало известно, что Руслан Нигматуллин решил жениться на своей 22-летней возлюбленной Эвелине Сынче. Недавно он сделал телеведущей предложение руки и сердца, и она ответила согласием. Отметим, что у Руслана и его избранницы разница в возрасте 28 лет. Однако сам Нигматуллин признавался, что это его совершенно не смущает.