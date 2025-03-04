Футболист Руслан Нигматуллин сделал предложение 22-летней телеведущей после развода с матерью своих детей

Футболист Руслан Нигматуллин решил жениться на своей 22-летней возлюбленной Эвелине Сынче. Недавно он сделал телеведущей предложение руки и сердца, и она ответила согласием.

В соцсетях пара поделилась кадрами со своей помолвки. Кольцо Руслан преподнес избраннице в кафе. Они просто сидели за столиком и общались, пока в какой-то момент спортсмен не достал бирюзовую коробочку с кольцом. После предложения Нигматуллин показал невесте, что все это время их снимали.

«Мы решили поделиться с вами новым этапом нашей жизни — моментом, который нам очень дорог», - поделился в личном блоге Руслан.

Отметим, что у футболиста и телеведущей разница в возрасте 28 лет. Однако сам Нигматуллин признавался, что это его совершенно не смущает, и они не чувствуют никакого дискомфорта.

К слову, это будет уже не первый брак спортсмена. Предыдущий у него закончился скандалом, и он до сих пор продолжает разбирательства с бывшей женой, родившей его сыновей. По словам Руслана, проблема заключается в имуществе, которое они все никак не могут поделить.

Ранее появилась информация, что экс-супруга Руслана Нигматуллина лишила его имущества на 200 млн рублей.