Суд обязал актера Панина* погасить долги по кредитной карте умершей матери

Суд обязал уехавшего из России актера Алексея Панина* (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) погасить долги по кредитной карте его умершей матери Татьяны Власовой. Об этом сказано в материалах дела, пишет РИА Новости.

Уточняется, что в августе 2019 года Власова заключила договор с банком и получила кредитную карту с лимитом в 170 тысяч рублей. Во время пандемии в 2021 году СМИ сообщили о смерти женщины. При этом на ее кредитке накопился долг в 167119,13 рубля и около шести тысяч рублей процентов.

После кончины Власовой банк обратился в суд взыскать долг с артиста как с наследника умершей. Суд иск удовлетворил. Теперь Панин* обязан оплатить задолженность по договору кредитной карты и расходы по уплате госпошлины в размере более 4,5 тысяч рублей.

Примечательно, что сам актер также имеет непогашенный долг по кредитам в размере 411 тысяч рублей, о чем свидетельствуют сведения из базы судебных приставов.

Ранее Алексей Панин* высказался о номинации на «Оскар» Юры Борисова.

*признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга