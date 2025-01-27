Сбежавший Алексей Панин* высказался о номинации на «Оскар» Юры Борисова

Актер Алексей Панин* (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар». Уехавший из РФ артист поддержал мужчину и заявил, что для него он уже победил. Своими мыслями он поделился в соцсетях.

Номинация российского актера на «Оскар» стала радостным и неожиданным событием для общественности. На эту тему высказываются многие звезды и кинокритики. Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин*, который давно не снимается, решил тоже прокомментировать успех Борисова.

«Он [Борисов] очень хороший актер и безусловно достоин больших наград в кино. Будем надеяться, что он получит свой «Оскар». Хотя он в любом случае уже победил», — написал мужчина.

Знаменитость порассуждал о том, скажет ли Юра на церемонии какие-либо слова об СВО. Он также вспомнил про фильм режиссера Алексея Балабанова «Груз 200». По мнению Панина*, он должен был завоевать престижную награду.

«И как бы хотелось, чтобы в Америке увидели фильм Балабанова», — добавил он.

Напомним, что Юра Борисов представлен в номинации «Лучший актер второго плана». Его отметили за участие в фильме «Анора». Российская звезда поборется за награду с такими артистами, как: Киран Калкин, Эдвард Нортон, Джереми Стронг и Гай Пирс. Результаты будут известны 2 марта 2025 года.

Ранее Ирина Безрукова заявила, что судьба Юры Борисова на «Оскаре» зависит от Трампа.

*признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов