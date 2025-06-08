Суд обязал актера Константина Хабенского погасить долги по коммунальным платежам

Актер Константин Хабенский оказался злостным неплательщиком коммунальных платежей, поэтому задолженность с него взыскали через суд.

По данным aif.ru, на звезду «Метода» подал в суд Фонд капитального ремонта с требованием взыскать плату за жилое помещение и коммунальные услуги, включая отопление и электроэнергию.

В итоге Мировой суд Москвы встал на сторону коммунальщиков и постановил, что Хабенский обязан выплатить всю заявленную сумму, а также госпошлину. При этом общая задолженность не разглашается. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее писатель Александр Цыпкин, представивший киноверсию спектакля «Жил. Был. Дом» пожаловался на работу с Константином Хабенским. По словам автора постановки, актер за сутки до премьеры требовал изменить его диалоги.