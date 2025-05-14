«Разорился на успокоительные»: писатель Цыпкин пожаловался на работу с Хабенским

Цыпкин заявил, что после работы с Хабенским ему понадобились успокоительные. Об этом сообщает NEWS.ru.

Писатель Александр Цыпкин, представивший на днях киноверсию спектакля «Жил. Был. Дом» пожаловался на работу с актером Константином Хабенским. По словам автора постановки, актер за сутки до премьеры требовал изменить его диалоги.

«Разорился на успокоительные. Мы еще вчера ночью переписывали диалоги. То есть, у нас премьера завтра, прошли несколько показов и мы снова переписывали», — рассказал он.

Цыпкин пошутил, что за это время он научился послушанию и смирению.

«Монастырь имени Константина Хабенского», — посмеялся писатель.

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