Суд не дал Киркорову занизить кадастровую стоимость квартиры на 88,5 млн

Мосгорсуд рассмотрел иск певца Филиппа Киркорова к департаменту городского имущества и отказал в удовлетворении требований. Артист хотел занизить кадастровую стоимость имущества на 88,5 млн рублей.

Итоги судебного заседания узнало РИА Новости.

Киркоров считает, что ДГИ завысил стоимость квартиры. Налог был рассчитан с суммы 318 042 513 рублей. Артист утверждает, что стоимость жилища по состоянию на 1 января 2021 года составляла 229 477 000 рублей.

Была назначена экспертиза, согласно которой предоставленный стороной певца акт выполнен без соблюдения требований законодательства. В ней подробно описаны допущенные оценщиком нарушения.

Защита Киркорова настаивала на повторной экспертизе. Суд удовлетворил это требование, но и вторая экспертиза показала несоответствие расчетов.

В итоге требования певца остались без удовлетворения. Кроме того, артисту придется возместить стоимость судебной экспертизы – это почти 23 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что Киркоров обратился в суд с требованием взыскать с певицы Любови Успенской 10 млн рублей.