Суд не дал Киркорову занизить кадастровую стоимость квартиры на 88,5 млн
© Freepik
Мосгорсуд рассмотрел иск певца Филиппа Киркорова к департаменту городского имущества и отказал в удовлетворении требований. Артист хотел занизить кадастровую стоимость имущества на 88,5 млн рублей.
Итоги судебного заседания узнало РИА Новости.
Киркоров считает, что ДГИ завысил стоимость квартиры. Налог был рассчитан с суммы 318 042 513 рублей. Артист утверждает, что стоимость жилища по состоянию на 1 января 2021 года составляла 229 477 000 рублей.
Была назначена экспертиза, согласно которой предоставленный стороной певца акт выполнен без соблюдения требований законодательства. В ней подробно описаны допущенные оценщиком нарушения.
Защита Киркорова настаивала на повторной экспертизе. Суд удовлетворил это требование, но и вторая экспертиза показала несоответствие расчетов.
В итоге требования певца остались без удовлетворения. Кроме того, артисту придется возместить стоимость судебной экспертизы – это почти 23 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что Киркоров обратился в суд с требованием взыскать с певицы Любови Успенской 10 млн рублей.