Суд назначил заседание по иску Елены Блиновской к налоговой службе на 2 апреля

Иск предпринимательницы Елены Блиновской к налоговой службе будет рассмотрен Арбитражным судом Москвы 2 апреля. Ее адвокаты попытаются доказать, что помимо доходов у истицы были расходы – это должны учесть при расчете итоговой суммы.

О дате заседания сообщает РЕН ТВ.

«Суд полагает дело подготовленным к рассмотрению по существу и назначает заседание на 2 апреля», - заявили в суде 5 марта.

По словам адвоката Ивана Морозова, в прошлом заседании налоговый орган представил 28 томов возражений. Сторона защиты просила принести некоторые материалы. Эти документы необходимы для подтверждения позиции адвокатов Блиновской.

Она подала иск в декабре 2023 года. В заявлении Блиновская оспаривает свое привлечение к ответственности за нарушение налогового законодательства.

В апреле 2023 года предпринимательницу задержали при попытке уехать из России. В отношении нее возбудили уголовные дела. Ей вменяют неуплату 918 млн рублей налогов.

22 января Блиновскую перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

Ранее эксперт провокационного пиара Дениса Амосов назвал главную ошибку Блиновской. Он дал эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».