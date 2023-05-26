Суд назначил наказание Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной за хищение наследства Алексея Баталова

Разбирательства по делу о хищении наследства актера Алексея Баталова продолжались долгое время и, наконец, стали подходить к логическому завершению. Сегодня, 26 мая, суд озвучил приговоры фигурантам – Михаилу Цивину, который уже давно находился под арестом, и Наталье Дрожжиной.

По решению судьи обвиняемому было назначено наказание в виде пяти лет заключения в колонии с зачетом времени отбытия в СИЗО по схеме «один день за полтора». Об этом сообщил Пятый канал. Также стал известен и приговор его супруги, которая также проходила подозреваемой. Наталье Дрожжиной дали четыре года условно.

Напомним, что уголовное дело против семейной пары было возбуждено еще около трех лет назад. Вдова Баталова обвинила фигурантов в том, что они втерлись к ней в доверие, после чего лишили всего, завладев всем имуществом противоправным путем. Так, в их собственность перешла и недвижимость, и все средства с банковских счетов.

Сами Цивин и Дрожжина до последнего отрицали, что действовали из плохих побуждений. По их словам, они просто хотели помощь бедной женщине и ее больной дочери, и в их планах не было никаких мошеннических схем. Однако суд решил совершенно иначе. Примечательно, что разбирательства длились так долго, потому что Наталья Дрожжина постоянно не являлась на заседания по причине плохого здоровья. Несколько раз ее даже пришлось увозить на скорой прямо во время проведения суда.

Ранее супруга осужденного Михаила Ефремова сообщила сроки, когда он сможет выйти из тюрьмы.