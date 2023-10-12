Суд может разделить между Федором и Светланой Бондарчук активы на 700 млн рублей

Режиссер Федор Бондарчук и его супруга Светлана заявили о разводе семь лет назад, но сейчас вновь находятся в состоянии раздела совместно нажитого имущества. В случае судебного процесса между бывшими супругами разделят активы, которые стоят как минимум 700 миллионов рублей.

В 2016 году бывшей жене режиссера досталась квартира на Патриарших прудах, а их общие дети остались на полном обеспечении Бондарчука. Тогда казалось, что звездная пара рассталась без взаимных претензий. В 2023 году Светлана внезапно решила подать исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества. Судиться бывшая жена режиссера решила именно сейчас, так как вышел срок договоренности о запрете на комментарии о разводе.

По данным Kp.ru, Федору Бондарчуку принадлежит двухэтажный особняк на Рублевке с участком земли в 30 соток. Рыночная цена недвижимости составляет не менее 450 млн рублей. Кроме того, в собственности у звездной пары была квартира на Мосфильмовской улице в Москве. Стоимость и метраж неизвестны. Квартира на Патриарших прудах общей площадью 300 квадратных метров, которая досталась Светлане, стоит в настоящее время не менее 300 миллионов рублей. При этом активов, которые могут подлежать разделу, гораздо больше.

Ранее мы писали, что 5 октября суд вернул Светлане Бондарчук иск о разделе совместно нажитого имущества с бывшим супругом. В решении было сказано, что заявление возвращено «в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора». Адвокат Сергей Жорин заявил, что Светлана может подать новый иск к экс-супругу.