«Как снежный ком»: адвокат Жорин заявил, что Светлана Бондарчук продолжит судиться с бывшим мужем

Сергей Жорин заявил, что Светлана Бондарчук может подать новый иск к экс-супругу, об этом сообщает Kp.ru.

5 октября суд вернул Светлане Бондарчук ее иск о разделе совместно нажитого имущества с супругом. В решении было сказано, что заявление бывшей жене вернули «В связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора».

Однако, как рассказал адвокат Сергей Жорин, это не означает, что в суд российская телеведущая больше не пойдет. По словам юриста, супруги могут попробовать провести досудебные переговоры.

«Полагаю, что после соблюдения этого условия иск будет подан заново», — рассказал он.

Жорин признался, что поводом для подачи в суд на Федора Бонадрчука, могло стать нарушение определенных договоренностей между бывшими супругами.

«Можно предположить, что Светлана дала какое-то интервью или что-то написала в соцсетях, что, по мнению Федора, являлось нарушением договоренности. Он перестал выполнять свою финансовую часть. А дальше — как снежный ком», — объяснил Сергей Жорин.

Ранее мы писали о том, что адвокат Сергей Жорин оценил успехи Светланы Бондарчук в иске против бывшего супруга.